ضبط 4 موظفين استولوا على مليون ونصف من إيرادات مستشفى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 4 موظفين مسؤولين عن خزينة مستشفى عام بإحدى محافظات الوجه القبلى.

المتهمون استغلوا موقعهم الوظيفى وطبيعة عملهم كونهم المنوط بهم تحصيل إيرادات المستشفى الخاصة بـ (الآشعة- التحاليل- تذاكر العيادات) والتى بلغ إجماليها أكثر من 1,5 مليون جنيه.

واستولوا على تلك الأموال دون وجه حق وعدم توريدها لحساب المستشفى، الأمر الذى أدى إلى الإضرار بالمال العام والتربح من أعمال الوظيفة.

بمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.