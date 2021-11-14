"هي بتشرب كحول".. اعترافات فنان شهير متهم بهتك عرض فتاة في نويبع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

نفى الفنان الشهير "ش. ن. خ" في تحقيقات النيابة العامة فيما ما نسب إليه من هتك أعراض 7 فتيات داخل استديو يقدم ورش تمثيل في مصر الجديدة.

الفنان الشهير يُحاكم أمام محكمة الجنايات والتي أجلت محاكمته حتى 19 ديسمبر المقبل؛ لسماع الشهود.

وقال المتهم في التحقيقات إنه ممثل ولديه استوديو لتعليم التمثيل والإخراج وإعداد ورش تدريبية في مجالات التمثيل والرقص والإخراج والمونتاج والكتابة، وهو متاح لمن يرغب في تعلم المهنة.

وعن طبيعة علاقته بالمجني عليه "م"، قال المتهم إنه تعرف عليه أثناء عملها في كامب بنويبع وتقابلا سويا 3 مرات أثناء فترة إقامته "وقت بشوفها على البحر أو الغدا أو بالليل في ملتقى الكامب مع الناس كلها قاعدة".

ورد المتهم على المحضر الذي حررته المجني عليها بقسم نويبع بأنه عرض عليها التدريب في الاستوديو الخاص به، بالنفي، قائلًا: "أنا عندي شروط للاستوديو".

ونفى ما قالته في المحضر أنه عرض عليها شرب مواد كحولية "هي بتشرب كحول في الكامب وهي كبيرة وفاهمة بتعمل إيه"، وقال إنه لم يضع يده على موطن عفتها "ومعرفش ليه بتقول كده".