ابنة "الشاطر": مرسي كان "ضعيفًا".. وخرجت من ممرات الداخلية في اعتصام رابعة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

كشفت عائشة الشاطر، ابنة القيادي بجماعة الإخوان الإرهابية خيرت الشاطر، النقاب عن رأيها في الجماعة وأداء الرئيس الأسبق - متوفى - محمد مرسي خلال فترة حكمه للبلاد، كذلك تفاصيل مشاركتها في اعتصام رابعة العدوية.

وقالت عائشة الشاطر خلال التحقيقات معها في القضية رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة - التي لا زالت قيد التحقيقات منذ 3 سنوات - إن الراحل "مرسي" لم ينجح في إدارة شئون البلاد خلال فترة حكمه واصفة أداءه بـ"الضعيف".

وأضافت نجلة الشاطر أن "مرسي" فشل في احتواء المواطنين وفهم متطلباتهم، معولة الأمر بعدم اقتناع الناس به وفشل خطاباته في الوصول لعامة الشعب "مكنتش مناسبة".

ورأت وفق ما قالته في التحقيقات الخاصة بالقضية أن مرسي كان عليه الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة والتنازل عن الحكم.

وعن سبب مشاركتها في اعتصام رابعة العدوية ذكرت عائشة الشاطر أنها انضمت اعتراضًا على سجن والدها والمطالبة بالإفراج عنه - آنذاك - مؤكدة أنها خرجت من الاعتصام عبر الممرات الآمنة التي أعدتها وزارة الداخلية خلال فض اعتصام رابعة العدوية.

وأكملت: "كنت متعاطفة مع المتوفين في أحداث الاتحادية.. وشاركت عشان أطالب بخروج المسجونين ومنهم والدي".

ونوهت "الشاطر" إلى أنها انتخبت "مرسي" في 2012 ومن وقتها لم تشارك في أي أعمال خاصة بجماعة الإخوان الإرهابية بل ظهرت رفقتهم أثناء اعتصام رابعة العدوية فقط.

لا تزال عائشة الشاطر محبوسة على ذمة القضية وصادر بحقها قرارًا بحبسها 45 يومًا رهن التحقيقات من محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ.

ضمن المتهمين في القضية أيضًا عبد المنعم أبو الفتوح وابنه أحمد ومحمد القصاص، والقيادات بجماعة الإخوان إبراهيم منير ومحمود عزت وجمال حشمت، والمذيع بشبكة الجزيرة أحمد طه القاضي وآخرين لاتهامهم بالانضمام إلى جماعة محظورة وتمويلها والمشاركة في أعمال إرهابية.