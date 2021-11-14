الداخلية: مصرع مسجل خطر وإصابة أخر في تبادل إطلاق نيران مع الشرطة في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

لقي عنصر إجرامي مصرعه بينما أصيب أخر إثر تبادل لإطلاق النيران مع قوات الأمن في أسيوط.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، اليوم الأحد، في مواجهة حاسمة لقوات الشرطة مع اثنين من العناصر الإجرامية الخطرة بأسيوط لقي أحدهما مصرعه، وأصيب الآخر عقب تبادل إطلاق النيران، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة حائزى الأسلحة والذخائر غير المُرخصة والمواد المخدرة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام باشراف اللواء علاء الدين سليم، بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط، قيام (أحد العناصر الإجرامية- مقيم بدائرة مركز شرطة ديروط- سبق اتهامه فى 5 قضايا ما بين " قتل، شروع فى قتل، سلاح") ، ومطلوب التنفيذ عليه فى قضيتى ("قتل" محكوم عليه فيها بالسجن 15 سنة- "سلاح" محكوم عليه فيها بالسجن 5 سنوات)، بالإتجار فى الأسلحة والذخائر غير المرخصة وبيعها لأطراف الخصومات الثأرية، فضلاً عن قيامه بتصنيعها بمعاونة بعض العناصر الإجرامية مُتخذاً من غرفة أعلى مسكنه كورشة لتصنيعها.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه ونجل عمه المقيم بذات الناحية بحملة مكبرة بالإشتراك مع قطاع الأمن المركزى، ولدى إستشعارهما بالقوات بادرا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها فبادلتهما القوات بالمثل وتمكنت من السيطرة على الموقف.. نتج عن ذلك مصرع الأول، وإصابة الثانى.. وعُثر بجوار الأول وبحوزة الثانى على ( 2 بندقية آلية – 2 فرد محلى- عدد 8 خزينة- عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة)، كما عُثر بداخل الورشة على (2 بندقية آلية- 6 بنادق خرطوش- 23 فرد محلى – أجزاء وأدوات التصنيع).

وبلغ إجمالى المضبوطات (35 قطعة سلاح نارى" 4 بنادق آلية، 6 بنادق خرطوش، 25 فرد محلى" وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، 8 خزينة، حافظة جلدية لحمل الخزائن)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.