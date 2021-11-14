كشف ملابسات سرقة أجهزة إلكترونية ومبالغ مالية من مدرسة بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سامح غيث:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، ملابسات واقعة سرقة أجهزة إلكترونية ومبالغ مالية من إحدى المدارس، وضبطت مرتكبي الواقعة.

تبلغ لقسم شرطة أول طنطا بمديرية أمن الغربية من مسئولي إحدى المدارس الكائنة بدائرة القسم، باكتشافهم سرقة ("3 شاشات كمبيوتر - 2 كيسة" من داخل أحد فصول المدرسة - شاشة كمبيوتر - مبلغ مالي من داخل أحد المكاتب بالمدرسة).

تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين، لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة القسم) .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم استهداف المتهمين وأمكن ضبط أحدهما، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع المتهم الآخر بأسلوب تسلق سور المدرسة، وأرشد عن المسروقات المستولى عليها، كما أضاف بإنفاقهما المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية، باستكمال الفحص، تبين سابقة ضبط المتهم الآخر وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين – سلاح أبيض "مطواة") لكونه مطلوب ضبطه وإحضاره على ذمة إحدى القضايا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.