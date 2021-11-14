شرطة البيئة والمسطحات تضبط 35 مخالفة ملاحية في يوم واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع قطاع شرطة السياحة والآثار بتشكيل لجان؛ للمرور على (العائمات السياحية والغير سياحية والوحدات النهرية) للتأكد من صلاحيتها للملاحة والإبحار ومدى التزامها بالتراخيص الممنوحة لها والوقوف على مدى توافر كافة اشتراطات الأمن والسلامة والصحة والمعايير البيئية بها.

أسفرت جهودها في مجال الملاحة الداخلية، عن ضبط 35 وحدة مخالفة لقانون الملاحة تمثلت في (مخالفة شروط الترخيص – عدم اكتمال أدوات الإطفاء والإنقاذ – عدم وجود التراخيص الملاحية – إنتهاء التراخيص الملاحية – عدم اكتمال الطاقم الملاحي – القيادة بدون ترخيص – عدم إضاءة الأنوار الملاحية – عدم وجود أرقام ملاحية – حمولة زائدة).

وفي مجال حماية البيئة، ضبطت اللجان، 13 مخالفة (لاشتراطات قانون حماية البيئة من التلوث).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.