وزير الزراعة يشدد على تنفيذ تعليمات الحكومة بشأن الموظفين غير الحاصلين على لقاح كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

شدد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على كافة قيادات القطاعات والهيئات التابعة للوزارة، بمتابعة تنفيذ تعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بكل دقة وحسم، والخاصة بمنع دخول الموظفين غير الحاصلين على اللقاح المضاد لفيروس كورونا الي مقار عملهم اعتبارا من غدا الاثنين الموافق ١٥ نوفمبر الحالي، بحسب بيان صحفي.

وبحسب بيان، أشار إلى إنه تم تنفيذ برنامج لتوفير اللقاحات مجانا لجميع العاملين بالوزارة وكل من أخذ اللقاح حصل على شهادة تفيد ذلك هذا بالإضافة إلى أن وزارة الصحة أصدرت تطبيقا لسهولة التعرف على موقف كل مواطن من حيث حصوله على اللقاح من عدم.

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