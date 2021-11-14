المنطقة الجنوبية العسكرية تنظم حفل زفاف جماعي لعدد من الأسر الأكثر احتياجاً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

نظمت المنطقة الجنوبية العسكرية، بالتعاون مع عدد من رجال الأعمال وبعض مؤسسات المجتمع المدني، حفل زفاف جماعي لعدد (110) شاب وفتاة على الملعب المكشوف بقيادة المنطقة الجنوبية العسكرية. بحسب بيان صحفي.

وأقيمت فعاليات حفل الزفاف الجماعي، بحضور عدد من المدعوين من مختلف المحافظات، وتضمن الحفل تقديم الموسيقات العسكرية عدد من العروض التي تحمل طابع البهجة لتلك المناسبة، كما تم تقديم عددا من الفقرات الغنائية والفنية وسط حالة من الفرحة والسعادة من المدعوين كذلك توزيع عدد من الهدايا المادية والعينية على المتزوجين لتعينهم على بدء حياتهم الجديدة .

وأشار اللواء أركان حرب مُحب حبشي خليل قائد المنطقة الجنوبية العسكرية، إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تنفيذ هذا الحفل إيماناً منها بمسؤوليتها الاجتماعية تجاه أبناء الشعب المصري ولإدخال البهجة على الأسر الأكثر إحتياجاً.

من جانبهم، أعرب الحضور عن عميق شكرهم وامتنانهم لما تقدمه القوات المسلحة من دعم للمجتمع المدني والمساهمة في التخفيف على الشباب المقبل على الزواج.

حضر الحفل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ومحافظ أسيوط وعدد من قادة القوات المسلحة وعدد من رؤساء الجامعات والشخصيات العامة والفنانين.