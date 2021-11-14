القوى العاملة: توفير 289 فرص عمل على 37 مهنة في هذه المنطقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة القوى العاملة، توفير فرص عمل في القرى والفنادق السياحية بمحافظة البحر الأحمر.

وبحسب بيان، بدأت مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر في قبول طلبات 289 من راغبي العمل من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة على 37 مهنة برواتب مجزية، وذلك فى 40 شركة وفندق وقرية سياحية تابعة للمحافظة في الغردقة ومرسى علم والقصير، وذلك حتى استيفاء العدد المطلوب.

وقال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن المديرية وفرت هذه الفرص في إطار الإسهام للحد من مشكلة البطالة، ومبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير فرص عمل لائقة للشباب.

وأوضح سعيد عبد الراضي مدير المديرية، أن الفرص المطلوبة تتمثل في 28 طباخا، و20 عامل زراعة، و5 منقذين، و 22 فرد أمن، و2 أخصائي سلامة وصحة مهنية، و21 مضيف، و21 مساعد مضيف، و38 مشرف غرف، و 51 عامل تجهيز وتحضير، و7 موظفين استقبال، و 5 مشرفين غرف، و8 عمال مناطق عامة، ورئيس صف بارات، و 2 مشرف زراعة، و 5 مشرف أدوار، ورئيس قسم الخباز، ومشرف حجز، وعامل ستيوارد، ورئيس قسم الجارد مانجيه، وموظف علاقات نزلاء، و 2 مساعد رئيس قسم مطبخ.

وأضاف مدير المديرية، أن من المهن المطلوب أيضا 2 عمال سكن، و 10 عمال نظافة غرف، و 10 عمال نظافة مطبخ، و4 عمال كافتيريا، و 2 عمال مغسلة، وفني معدات، وفنى كهرباء، و3 فنى تبريد وتكييف، وفني مصمم ديكو، ومشرف زراعة، ونجار، و2 عمال غرف داخلية، و4 مراقب أمن، ومراقب جودة، و 2 محاسب مصروفات.

ودعا عبد الراضي، الراغبين في العمل بهذه المهن التقدم بمقر المديرية شارع المصالح الحكومية- الدهار- الغردقة- البحر الأحمر.