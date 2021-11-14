أكاديمية الشرطة تستضيف فعاليات دورة البرنامج الأورومتوسطي للشرطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

استضافت أكاديمية الشرطة بمقر مركز الدراسات الأمنية والاستراتيجية فعاليات الدورة التدريبية في مجال (الإتجار بالأسلحة النارية غير المشروعة) خلال الفترة من (7 –11/11/2021) بمشاركة فاعلة ومتميزة لـ(16) مشاركاً يمثلون 4 دول عربية هي (مصر –الأردن – فلسطين – لبنان).

وحاضر في الدورة 6 من الخبراء الأمنيين من الدول والمنظمات الأوروبية على مدار خمسة أيام.

يأتي تنظيم هذه الدورة التدريبية في إطار برنامج التعاون الأمني التدريبي الأورومتوسطى للشرطة والذي يهدف إلى تعزيز القدرة على مكافحة الجريمة المنظمة والخطرة اعتماداً على تبادل الخبرات والممارسات الجيدة والتعاون الاستراتيجي بين سلطات إنفاذ القانون الوطنية في الدول المشاركة في المشروع وبين الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي ووكالات الاتحاد الأوروبي.

وشهد برنامج الدورة التدريبية تنظيم العديد من المحاضرات والمناقشات والأنشطة والورش التدريبية المشتركة ذات الصلة بالإتجار بالأسلحة النارية غير المشروعة واستعراض أفضل الممارسات الدولية في التحقيقات وآليات المواجهة والتعاون والدعم الدوليان، بما يعكس بجلاء ثقة المجتمع الدولي والإتحاد الأوروبي في القدرات المؤسسية والتنظيمية التي تتمتع بها قطاعات وزارة الداخلية المصرية.

واختتمت فعاليات الدورة بتنظيم جولة تفقدية للمشاركين لكيانات الأكاديمية واستعراض القدرات التدريبية والبنية اللوجستية التي كانت محل تقدير منهم.

وأشاد كافة المشاركين في الدورة بحفاوة الاستقبال والاستضافة التي لاقوها، وبكافة الإمكانيات التي تم توفيرها لهم خلال مجريات الدورة، والتي انعكست على إخراج فعالياتها على النحو المنشود.