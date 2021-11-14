الداخلية توجه مأموريات لاستخراج المصدرات المميكنة للمواطنين والحالات الإنسانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

أوفد قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية قوافل مُجهزة فنياً ولوجستياً؛ لتقديم كافة الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطنين من (بطاقات الرقم القومي – المُصدرات المُميكنة) بنطاق محافظات (القاهرة – المنيا – المنوفية - الجيزة – الدقهلية – قنا – دمياط – كفرالشيخ – القليوبية – الشرقية – الفيوم - بني سويف – الأقصر).

وفي ضوء الإقبال المتزايد من قبل المواطنين بتلك المناطق، فقد تقرر استمرار القوافل بمحافظات (القاهرة – المنيا)، واستحداث مواقع أخرى بمحافظات (الجيزة – الدقهلية – القليوبية – الشرقية – كفر الشيخ – المنوفية – الغربية – دمياط – الفيوم – الأقصر) اعتباراً من السبت الموافق 13/11/2021 حتى يوم الخميس الموافق 18/11/2021 لاستخراج الأوراق الثبوتية وبطاقات الرقم القومي لقاطني المناطق ذات الكثافة السكانية والأولى بالرعاية.

كما تم إيفاد مأموريات لـ(7 حالات إنسانية) بـ (محال الإقامة - المستشفيات) بمختلف المواقع على مستوى الجمهورية لاستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي لهم، وتم عمل الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.

كما تم إيفاد مأموريات (فنية – قانونية) لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للعاملين ببعض (القطاعات الحكومية)، فضلاً عن العاملين والأعضاء المترددين على بعض (النوادي الرياضية)، وتم عمل الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.

كما يواصل قطاع الأحوال المدنية استقبال الحالات الإنسانية بمكتب خدمات ("كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة") بمقر ديوان القطاع لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لهم، وتسليمها لهم بكافة أوجه التيسيرات الممكنة تماشياً مع مبادئ حقوق الإنسان.

وقد لاقت تلك القوافل قبول واستحسان من المواطنين لما لها من مردود إيجابي من خلال التيسير عليهم في تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيراً للوقت والجهد، وأسفرت جهود القوافل خلال الفترة من مارس 2021 وحتى تاريخه عن استخراج (187325 بطاقة رقم قومي)، و(372717 مصدراً مميكناً).

يأتى ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية.