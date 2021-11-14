الداخلية تنظم دورات لتنمية مهارات رجال الشرطة فى مجال حقوق الإنسان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

عقد قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية (دورات توعوية وتثقيفية دورية بمقر قطاع حقوق الإنسان) لمديري إدارات ورؤساء أقسام حقوق الإنسان والعاملين بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بالقطاعات النوعية ومديريات الأمن والإدارات العامة، بحضور عدد من قيادات وضباط القطاع وذلك خلال الفترة من (6/11 حتى 10/11/2021)؛ لتزويدهم بالخبرات والمهارات الفنية والعلمية التي تُمكنهم من آداء مهام عملهم مما يسهم في تعظيم منظومة حقوق الإنسان بكافة قطاعات الوزارة.

تناولت اللقاءات عدد من الموضوعات من بينها (استراتيجية الوزارة في مكافحة جرائم العنف ضد المرأة والطفل والتعامل مع ذوي الإعاقة - دور الإدارة العامة للتواصل المجتمعي كأحد ركائز حقوق الإنسان في العمل الشرطي– آليات تطبيق حقوق الإنسان في العمل الأمني – كيفية التعامل مع منظومة الشكاوى) مما كان له مردوداً إيجابياً لدى كافة الحضور وأشادوا بأهمية عقد مثل تلك الدورات التثقيفية بصفة دورية والتي تُعينهم على أداء مهام عملهم في مجال حقوق الإنسان.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تطوير الآداء وتزويد رجال الشرطة بالخبرات والمهارات التي من شأنها الإرتقاء بمعدلات الآداء الشرطي، وصقل مهاراتهم ونشر ثقافة احترام حقوق الإنسان وصون حرياته الأساسية، مما يشكل مردوداً إيجابياً في تعظيم منظومة حقوق الإنسان بكافة قطاعات الوزارة بإعتبارها أحد الركائز الأساسية في المنظومة الأمنية.