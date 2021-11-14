ضبط شخص سرق 5 مساكن في الجيزة بأسلوب "كسر الكالون"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، أحد الأشخاص؛ لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال سرقة المساكن.

معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أفادت قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة قليوب بمديرية أمن القليوبية) بارتكاب وقائع سرقات المساكن بأسلوب "كسر الكالون" متخذاً من دائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب 5 وقائع سرقة بدائرة القسم، وتم بإرشاده ضبط المسروقات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.