القوى العاملة: تعيين 32 شاباً وتفتيش 125 منشأة بشمال سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة شمال سيناء 32 شاباً من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، بينهم اثنين من ذوى الهمم والعزيمة.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وذلك من ضمن 655 شاباً مسجلين من راغبي العمل.

وقال محمد سالم عبد المالك مدير المديرية عن إنجازات المديرية عن شهر أكتوبر الماضي، إن المديرية استخرجت 15 شهادة قياس مستوى المهارة، و15 رخصة مزاولة الحرفة من خلال المكاتب التابعة لها في المحافظة.

وفي مجال التفتيش العمالي، قامت المديرية بالتفتيش على 125 منشأة، والقيام حملتي تفتيش شامل، أما عن السلامة والصحة المهنية فقد قامت بالتفتيش على 4 منشآت يعمل بها 401 عاملا.

كما قامت المديرية بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لنحو 4 منشآت، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية، فضلا عن مكاتب التفتيش العمالي.