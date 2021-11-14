متى تسافر العمالة المصرية إلى ليبيا لإعادة الإعمار؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشف حمدي إمام رئيس شعبة إلحاق العمالة بالخارج بالغرفة التجارية، موعد سفر العمالة المصرية إلى ليبيا وآخر الإجراءات الخاصة بالسفر لإعادة الإعمار.

وأكد إمام في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن مصر تستهدف سفر كل العمالة الماهرة إلى ليبيا، على أن تكون الأولوية في البداية لمجال المقاولات والمعمار والمهندسين والبنايين والسباكين والمحارة، والنقاشين وغيرها من المهن والأعمال الأخرى.

وأشار إلى أن سفر العمالة المصرية إلى ليبيا، لن يكون قبل الانتخابات البرلمانية الليبية التي ستجري خلال شهر ديسمبر المقبل، مؤكدًا أن مصر لن تبدأ باستخراج الموافقات الأمنية إلا بعد هذه الانتخابات على أن تستتب الأمور سياسيًا وأمنيًا.

وكانت اللجنة الفنية (المصرية - الليبية) في طرابلس، وقعت مؤخرًا بروتوكول الربط الإلكتروني بين البلدين لتسهيل تنقل القوى العاملة، وفقًا لما اتفق عليه في مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارتي القوى العاملة بمصر وليبيا، استعداداً لعودة العمالة المصرية إلى طرابلس للمشاركة في الإعمار.

وكان وزير العمل والتأهيل الليبي علي العابد الرضا قد شهد مراسم توقيع بروتوكول الربط الإلكتروني بين مصر وليبيا في ختام اجتماعات اللجنة الفنية بين البلدين، حيث وقع البروتوكول عن الجانب المصري خالد رضوان مستشار وزير القوى العاملة ورئيس الوفد، ومن الجانب الليبي ناصر الطرشاني مدير مكتب تقنية المعلومات بوزارة العمل والتأهيل، بحضور أعضاء اللجنة الفنية من الجانبين.

وعقدت اللجنة الفنية المصرية-الليبية، اجتماعاتها بديوان وزارة العمل والتأهيل بطرابلس على مدى 4 أيام، بحثت خلالها الإجراءات المتعلقة بتنفيذ مشروع الربط الإلكتروني لتسهيل تنقل القوى العاملة، وفقًا لما اتفق عليه في مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين بشأن تنظيم سوق العمل الليبي وكيفية استجلاب العمالة المصرية وتسهيل إجراءاتها.

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