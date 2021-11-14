كورونا في 24 ساعة| منع دخول الطلاب غير الملقحين الجامعات وتحذير من "الصحة العالمية"

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، خروج 543 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 286891 حتى اليوم.

ويرصد "الخليج 365" أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

ارتفاع الوفيات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم السبت

الأزهر: منع دخول الحرم الجامعي لمن لم يتلق لقاح كورونا بدءا من الاثنين المقبل

مستشار الرئيس للصحة: أعداد إصابات ووفيات كورونا عالميًا أكبر من المعلن عنها

ارتفاع أعداد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا في العديد من دول العالم

التطعيم فوري بالبطاقة.. بدء تشغيل أكشاك لتلقي لقاح كورونا في محطات المترو

الأردن يبدأ إعطاء المواطنين جرعة ثالثة من لقاح كورونا غدًا

مترو الأنفاق: بدء تلقي لقاح كورونا لركاب المترو بمحطة السادات

السيول والأوبئة.. 5 حالات تستوجب توقف الدراسة في الجامعات والمدارس

فيديو رائع لحظة بلحظة.. هكذا يخترق كورونا أجسادنا ويتغلغل

الصحة العالمية تحذر من التأخر في إعادة فرض قيود كورونا

كورونا اليوم: اختراع مكمل غذائي ضد الفيروس.. ودواء جديد يعطى بالحقن الوريدي

لقاح كورونا المصري.. التعليم العالي تعلن بدء التجارب السريرية غدا

كورونا.. الحكومة تحسم الجدل بشأن وجود أزمة في سرنجات التطعيم

مجاهد: إلغاء رسوم جواز السفر الصحي "أطمن" وإعادتها لمن قام بسدادها

نادر سعد: نحن أمام وباء خطير واللقاح الوسيلة الوحيدة للنجاة

الاثنين.. منع دخول الطلاب غير الحاصلين على لقاح كورونا في جامعة الأزهر بأسيوط

الصحة: أكثر من 40 % من سكان مصر حصلوا على لقاح كورونا