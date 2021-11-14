حدث ليلاً| موعد الإعلان عن وحدات سكنية جديدة وإلغاء رسوم جواز السفر الصحي

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدول، وكان أبرزها ما يأتي:

بالفيديو.. تفاصيل زيارة الرئيس السيسي للعاصمة الفرنسية

نشر المركز الإعلامي لرئاسة الجمهورية فيديو يوضح تفاصيل زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى باريس للمشاركة في مؤتمر حول ليبيا، باريس الدولي حول ليبيا، بحضور عدد كبير من الزعماء.

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أشرف عطية: السيول لم تؤثر على المناطق الأثرية بأسوان

قال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إن هطول الأمطار توقف الآن على محافظة أسوان إلا أن أجهزة المحافظة لازالت مستعدة لثلاثة أيام متتالية وفقًا لتحذيرات الهيئة العامة للأرصاد من سقوط أمطار محتملة ".

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التعليم تكشف حجم تكلفة تعيين معلمين بالحصة: العجز وصل لـ320 ألف معلم

كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حجم الموازنة التيوفرتها الوزارة لفتح الباب للتدريس بالحصة بالمدارس، لسد عجز المعلمين.

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سقوط أعمدة وأسوار ومنازل.. الحكومة تعلن حصيلة السيول والأمطار الرعدية

تابع محمود شعراوي وزير التنمية المحلية على مدار الساعات الماضية مع محافظى أسوان والبحر الأحمر وسوهاج جهود الأجهزة التنفيذية بهما في التعامل مع موجة الطقس السيئ وسقوط الأمطار وسوء الأحوال الجوية التي تعرضت لها هذه المحافظات مساء أمس الجمعة و متابعة الإجراءات التي تقوم بها المحافظات لعمليات شفط تراكمات وتجمعات مياه الأمطار لعدم التأثير علي حركة سير المواطنين والسيارات في الشوارع وحصر المناطق التي تأثرت بسقوط الأمطار.

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مجاهد: إلغاء رسوم جواز السفر الصحي "أطمن" وإعادتها لمن قام بسدادها

قال الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعى، المتحدث الرسمى للوزارة، أن جواز السفر الصحي تحت شعار أطمن أصبح بالمجان، وسيتم إعادة الرسوم وهي 100 جنيه لكل شخص قام بدفعها خلال التسجيل.

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البحرية الليبية تعلن إنقاذ 61 مهاجرًا غرب طرابلس

تمكن زورق الدورية التابع لحرس السواحل الليبي، السبت، من إنقاذ 61 مهاجرا من عدة جنسيات أفريقية وعربية كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن قارب مطاطي.

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أزمة تيجراي.. كيف خسرت إثيوبيا حلفائها الغربيون؟

تتصاعد التوترات بين إثيوبيا وحلفائها في الغرب مع استمرار الصراع في تيجراي، وسط عقوبات فرضت بالفعل وأخرى محتملة على السلطات الإثيوبية للضغط عليها لوقف القتال والبدء في حوار سياسي شامل.

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نادر سعد: نحن أمام وباء خطير واللقاح الوسيلة الوحيدة للنجاة

أكد السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه لا توجد أزمة سرنجات في مصر، ولا أزمة في توافر لقاحات كورونا، مؤكدًا توافر ما يقترب من 38 مليون جرعة كورونا لم تستخدم بعد، فضلا عن حصول 26 مليون مواطن على الجرعة الأولى.

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الإسكان: الإعلان عن طرح وحدات سكنية لمحدودي الدخل قريبا

قالت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إنه يتم عمل الكثير من الحملات الرقابية على الوحدات السكنية بصورة دورية من أجل ضبط كافة أوجه الفساد التي يتم رصدها .

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منهج 4 ابتدائي.. التعليم توضح مصطلح "الظاهرة محل البحث"

كشفت شركة "ديسكفري إديوكاشن" الشريك الرئيسي لوزارة التربية والتعليم لتطوير نظام التعليم الجديد، معنى مصطلح الظاهرة محل البحث، ضمن مناهج الصف الرابع الابتدائي.

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التطعيم فوري بالبطاقة.. بدء تشغيل أكشاك لتلقي لقاح كورونا في محطات المترو

قال أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، إنه تم إنشاء أكشاك لتلقي لقاح كورونا بجميع محطات المترو المزدحمة والتي يوجد بها كثافة عالية من الركاب.

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