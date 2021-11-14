مروة حسين: 30٪ من مرضى السكري يعانون من أمراض جلدية

محمد اسماعيل - القاهرة - قالت الدكتورة مروة حسين استشاري الأمراض الجلدية وعضو الجمعية الأوروبية والأمريكية لطب التجميل والجلدية، إن حوالي 30٪ من مرضى السكري يعانون من أمراض جلدية.

وأشارت الدكتور مروة حسين، إلى أن جفاف الجلد الحاد والمستمر يعد مشكلة جلدية قد تنشأ مع التقدم في العمر أو نتيجة حالة مرضية كمرض السكري، فقد يعاني 44٪ من مرضى السكري من جفاف الجلد.

وخصصت منظمة الصحة العالمية 14 نوفمبر، يوما عالميا للتوعية بمخاطر مرض السكري سنويا.

وأوضحت مروة، أن أطباء الجلدية يرجعون أسباب جفاف الجلد، لتناقص إفرازات زيوت البشرة أو بسبب خلل في إنتاج السوائل الضرورية في خلاياها، وهو أمر قد تحفزه عدة عوامل مرضية أو عوامل من البيئة المحيطة والممارسات اليومية للمصاب، أبرزها تنظيف البشرة بإفراط وتقشيرها بحركات قوية بعض الشيء،

والإفراط في الاستحمام، وكذلك الاستحمام بمياه ساخنة جدًا، واستعمال تدفئة مركزية في البيت أو في مكان العمل، أو التعرض للشمس لأوقات طويلة وباستمرار.

وأكدت مروة حسين، ضرورة استشارة أخصائي أمراض الجلدية بشكل فوري في حال زيادة حالة جفاف الجلد مع مرور الوقت حتى مع العلاج، أو خروج سوائل من الجلد، أو في حالة تشقق وتقشر مساحات كبيرة من الجلد، أو ظهور طفح جلدي على شكل حلقات؛ لأنه في هذه الحالة قد يكون الشخص مصابا بالتهاب بكتيري أو فطري أو حتى أكزيما.

وحذرت من حك الجلد، كونه قد يتسبب في تسلل بكتيريا أو جراثيم إلى الجلد ويجب تعقيم المنطقة وعلاجها فورًا.

يوجد العديد من الخيارات المتاحة لعلاج جفاف الجلد الحاد، خاصة جفاف الجلد الذي لم تسببه أمراض بل مجرد عوامل بيئية وممارسات يومية بسيطة وروتينية.

وأشارت الدكتورة مروة حسين، إلى أن هناك عدة إرشادات ضرورية لمكافحة جفاف الجلد، تتمثل في، شرب كميات كبيرة من المياه لترين إلى 3 لترات يوميا، والاستحمام بمياه معتدلة مرة واحدة يوميًا فقط لا أكثر ولمدة لا تزيد عن 15 دقيقة، والتربيت على البشرة بلطف لتجفيفها بعد الحمام بدلًا من فركها، وكذلك تجنب استعمال الصابون المعطر واستعمال صابون طبي خاص، واستعمال مرطبات أساسها زيتي أو دهني بدلًا من المرطبات المصنوعة من أساس مائي، واستعمال كريمات المضادات الحيوية خاصة على شقوق الجلد التي قد تنشأ مع الحكة والجفاف.​