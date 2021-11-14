محاكمة زوجين عرضا طفلتهما للبيع مقابل 700 ألف جنيه.. الأحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، اليوم الأحد، محاكمة زوج وزوجة بتهمة عرض طفلتهما للبيع عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقابل مبلغ مالى 700 ألف جنيه بالمطرية.

وأسندت النيابة للمتهمين "إ.أ"، ربة منزل، و"م. أ" دليفرى بمطعم، تهمة التعامل فى شخص طبيعى وهى نجلتهما الطفلة بعرضها للبيع، بأن قامت المتهمة الأولى باستخدام حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بعرض طفلتها بزعم التبنى متخلية عنها لأى مشتر عقب دفع ثمن مقبول لديها، مستخدمة فى ذلك الهاتف المحمول الخاص بالمتهم الأول وتحت بصره وبصيرته مشداً من أزرها، وذلك كله بقصد استغلالها للحصول على منفعة مادية حال كونهما والديها والمسئولين عنها.

وأسندت النيابة للمتهمين تهمة تعريض حياة الطفلة وأمنها وسلامتها للخطر، بأن تخليا عنها وعرضها للبيع حال كونهما الوحيدين المسئولين عنها وعن رعايتها.

وشهد نقيب شرطة بإدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، بورود معلومات بقيام المتهمين بالاتجار بالأطفال حديثى الولادة، فكلف أحد مصادره السرية بالتواصل مع المتهمة الأولى واتفقا عبر شراء مولودة المتهمين مقابل مبلغ مالي 700 ألف جنيه، فاستصدر إذناً من النيابة العامة بضبطهما، وتم ضبطهما وبحوزتهما المجنى عليها وهاتف محمول، وبفحصه تبين وجود العديد من الرسائل لعرض المجنى عليها للبيع.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكاب الواقعة لحاجتهما للمال، كما ثبت بتقرير الفحص الفنى للهاتف المضبوط وجود رسائل إلكترونية بتطبيق "واتس آب" تفيد بعرض المجني عليها الطفلة للبيع مقابل مبلغ مالى مناسب.