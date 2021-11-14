"طارق" يطلب تطليق زوجته:" بترفض تغير رنة الموبايل المزعجة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - فاطمة عادل:

"مراتي بتحب الأوبرا، أغانيها كلها صويت وعياط"؛ بهذه الكلمات برر "طارق. ع"، (27 سنة)، محاسب بشركة خاصة، دعواه التي طالب فيها بالتطليق أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس للتضرر من زوجته "شيرين".

"طارق" قال في دعواه التي حملت رقم 124 لسنة 2020، إنه تعرف على زوجته "ش. م"، ( 29 سنة)، أثناء تواجدها بمناسبة خاصة بعائلته وبعد التعارف وتبادل المشاعر لفترة طويلة تم اتخاذه قرار الزواج و تقدم لخطبتها، ووافقت أسرتها، وانتقلا إلى عش الزوجية، زواج استمر 5 أشهر فقط.

أضاف مقيم الدعوى: "خلال الشهر الأول من الزواج كلما جلسنا سوياً تقوم بتشغيل أغانى لم اقوم بفهمها احتراماً لذوقها فى الاغانى لم أستمع معها نهائياً وكلما قامت بتشغيل تلك الاغانى اقوم بتركيب الهاند فرى وانشغالى بحاجات اخرى، الغريب احساسها والفرحة التى تظهر عليها رغم الصوت العالى والعياط والصويت الغريب الموجود بالمقطع الصوتى".

وأوضح "طارق": أنه حاول أكثر من مرة تغير ذوقها الغريب فى اختيارها الاغانى الغريبة، لكنها لا تريد فتركتها تفعل ما تريد، لكن الغريب فى الموضوع استيقاظك يومياً على الصويت والعياط، وكلما قمت بكتم الصوت يقوم بتكرار الموضوع كل 5 دقائق فقط".



وعن لحظة انفصالهما، قال: "طلبت منها تعمل الهاتف بتاعها صامت ولم تفعل وكان يوم اجازتى وفضلت صاحى من الساعة 6 صباحاً والسبب منبه هاتفها الغريب، تشاجرنا سوياً وشعرتها تستهان بكلماتي وتحدثنى بطريقة غير لائقة، بدون شعور اهانتها وقمت بضربها وتركتها تذهب لمنزل أهلها".

حينما حاول الزوج عرض مشكلته على أسرة زوجته، طرده والدها رافضًا التدخل بينهما، على حد قوله، ما دفعه إلى اللجوء إلى محكمة الأسرة لرفع تطليق للضرر منها، ولا تزال المحكمة تنظر الدعوى إلى الآن.