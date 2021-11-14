القوى العاملة: تعيين 6100 شاب واستخراج 2700 شهادة قياس مستوى مهارة في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة في الشرقية 6131 شابًا في شركات القطاع الخاص والاستثماري، منهم 19 من ذوي الإعاقة.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتوفير 2669 فرصة عمل بمنشآت القطاع الخاص بنطاق المحافظة، فضلًا عن استخراج 2769 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة.

وأشار مدحت الغمراوى مدير المديرية - في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية عن شهر أكتوبر الماضي - إلى أن المديرية قامت في مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 398 منشأة للتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وأسفر عن تحرير 175 محضر سلامة و89 حالة إغلاق إداري.

وفي مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 942 منشأة، وأسفر عن تحرير 252 محضرًا، فضلًا عن التفتيش على 317 منشأة يعمل فيها أطفال، وأسفر عن تحرير 12 محضرًا لمنشآت مخالفة لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.