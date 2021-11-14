بروتوكول تعاون بين جامعة الأزهر وحزب حماة وطن

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

وقعت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، بروتوكول تعاون مع حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، وألقى اللواء طبيب عصام القاضي، رئيس لجنة الصحة والتعليم الطبي المستمر بحزب حماة الوطن، محاضرة تعريفية عن برنامج التدريب الجراحي الدولي بالكلية الملكية بالمملكة المتحدة لأطباء جامعة الأزهر ‏International Surgical Training Programme (ISTP) التابع لكلية الجراحين الملكية بإنجلترا.

ويهدف البروتوكول في المقام الأول إلى دعم جميع المبادرات الرئاسية في مجال الرعاية الصحية التي نادى بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحقيقًا لرؤية مصر 2030م من أجل توفير حياة كريمة للمواطن في الجمهورية الجديدة، وبتوجيهات اللواء طارق نصير، أمين عام الحزب، والدكتور عمرو سليمان أمين أمانة اللجان النوعية المتخصصة، وتحقيقًا لرؤية مصر 2030م، ودعمًا للبحث العلمي باعتباره القاطرة الحقيقية للتنمية.

يأتي هذا للبدء في اتخاذ الخطوات الأولية لسفر مجموعة من أعضاء هيئة التدريس بقطاع الطب بجامعة الأزهر بنين وبنات وفقا لبروتوكول التعاون الذي تم توقيعة بين الحزب وجامعة الأزهر في شهر أكتوبر الماضي، صرح بذلك الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر.

ووجه الدكتور محمود صديق الشكر على هذا التعاون الذي يصب في النهوض والارتقاء بمستوى أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب، ويجعلهم مواكبين للتطور العالمي في هذا المجال، موضحًا أنه من الشروط المؤهلة للسفر اجتياز اختبار اللغة الإنجليزية إيلت بسكور 7 ونصف من 9.