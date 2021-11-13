تجديد حبس تشكيل عصابي بتهمة تزوير المحررات الرسمية بالسلام

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس تشكيل عصابى تخصص فى تزوير المستندات والمحررات الرسمية 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكان قد سقط في قبضة رجال مباحث القاهرة في ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تزوير المستندات والمحررات الرسمية بالسلام.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصين"لهما معلومات جنائية") بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تزييف وتزوير المستندات والمحررات الرسمية المنسوب صدورها لجهات وهيئات حكومية ، وترويجها على عملائهم مقابل مبالغ مالية، ويتخذان من دائرة قسم شرطة السلام أول مكاناً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وعُثر بمسكن أحدهما على (كمية كبيرة من الشهادات والمستندات الرسمية منسوبة للعديد من الجهات الحكومية المختلفة "مزورين"- مبلغ مالى- الأدوات المستخدمة فى ممارسة نشاطهم الإجرامى هاتف محمول- جهاز حاسب آلى).

بمواجهتهما اعترفا بقيامهما بتزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها للجهات الحكومية المختلفة بقصد ترويجها على عملائهما مقابل مبلغ مالية، وأن المبلغ المالى المضبوط من متحصلات نشاطهما الإجرامى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.