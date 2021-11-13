"موت سيدة".. شاهد عيان يروي تفاصيل انهيار "عقار روض الفرج"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تصوير: رمضان يونس:

كشف أكرم خليل، شاهد عيان على واقعة انهيار عقار في منطقة روض الفرج تفاصيل ما جرى صباح اليوم السبت.

وقال "خليل" في بث مباشر لموقع "الخليج 365" اليوم، إنه فوجئ بوقوع العقار دون أي بوادر تشير إلى سقوطه من قبل "مكنش فيه شروخ أو آيل للانهيار قبل كده".

وأكد شاهد العيان أن العقار يقطن فيه 3 أفراد فقط سيدة واثنين آخرين بينهم طفل ولقي جميعهم مصرعهم.

وأشار إلى أن قوات الحماية المدنية وصلت إلى محل الواقعة في غضون 15 دقيقة، وأخرجت الجثث من أسفل الركام ونقلتهم لأقرب مستشفى إلا أنهم توفوا قبل وصولهم.

وتجري قوات الحماية المدنية عملية رفع ركام للعقار رقم 10 المنهار بشارع سيدي الحلي بمنطقة روض الفرج والبحث عن ضحايا آخرين.

وانهار صباح اليوم السبت، عقار مكون 5 طوابق بمنطقة روض الفرج بمحافظة القاهرة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث لإخلاء العقارات المجاورة حرصا على حياة السكان.

وأمرت نيابة روض الفرج بتشكيل لجنة هندسية لإعداد تقرير حول انهيار عقار في روض الفرج، ومدى تأثر العقارات المجاورة بالانهيار.