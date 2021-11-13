بينهم طفل.. انتشال 3 جثث من أسفار عقار روض الفرج المُنهار

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

انتشلت قوات الحماية المدنية، جثث 3 أشخاص من بينهم طفل من أسفل عقار روض الفرج المُنهار.

وتجري قوات الحماية المدنية عملية رفع ركام للعقار رقم 10 المنهار بشارع سيدي الحلي بمنطقة روض الفرج والبحث عن ضحايا آخرين.

وانهار صباح اليوم السبت، عقار مكون 5 طوابق بمنطقة روض الفرج بمحافظة القاهرة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث لإخلاء العقارات المجاورة حرصا على حياة السكان.

وأمرت نيابة روض الفرج بتشكيل لجنة هندسية لإعداد تقرير حول انهيار عقار في روض الفرج، ومدى تأثر العقارات المجاورة بالانهيار.