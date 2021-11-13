في يوم التدريب.. نقابة المهندسين تقدم 275 منحة مجانية لشبابها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

تحت رعاية المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين والمهندس حسن عبدالعليم أمين عام نقابة المهندسين، نظمت لجنة التدريب والتوظيف بنقابة المهندسين وبرئاسة المهندس الاستشاري محمد سليم "يوم التدريب الهندسي" وذلك بقاعة الاجتماعات الكبرى اليوم السبت 13 نوفمبر 2021، تحت رعاية النقيب هاني ضاحي.

وشارك في يوم التدريب المئات من المهندسين من جميع المحافظات اغلبهم من الشباب، كما شارك فيه 9 مراكز تدريب معتمدة.

وخلال مشاركته أبدى المهندس محمد ناصر أمين صندوق المهندسين سعادته الكبيرة بمشاركة حشد كبير في يوم التدريب الهندسي والذي نظمته لجنة التدريب والتوظيف بنقابة المهندسين اليوم مؤكدا أن المجلس الأعلى وهيئة مكتب النقابة يضعان أولوية قصوى لرفع كفاءة مهنة الهندسة ورفع كفاءة المهندسين.

وقال: نهتم بالتدريب الذي يؤهل كل مهندس لاقتحام سوق العمل والحصول على وظيفة مرموقة مشيرا إلى أن التدريب هو سر تقدم الدول العظمى وقال (الدولة المصرية حاليا تسعى إلى ترسيخ ثقافة التدريب ولكن حتى الآن لم ينل التدريب ما يستحقه من اهتمام كاف.

وأكد المهندس أحمد حشيش أمين الصندوق المساعد لنقابة المهندسين والمتحدث الإعلامي خلال كلمته على وجود مشاكل كبيرة في سوق العمل الهندسي نظرا للعدد الكبير من الخريجين سنويا فعلى الرغم من تنفيذ مشروعات عديدة إلا أننا نعاني من البطالة بين المهندسين مما يجعلنا كنقابة نعمل على محورين أولهما التدريب والثاني هو تقليل المعاهد الهندسية ووقف ترخيص معاهد جديدة لمدة خمس سنوات، لافتا إلى أن شعب النقابة جميعا نظمت العديد من الدورات التدريبية داعيا شباب المهندسين بالاشتراك في لجان النقابة المختلفة والمساهمة في تطوير العمل النقابي.

وشهدت فعاليات يوم التدريب تخصيص 275 منحة تدريبية مجانية تم توزيعها من خلال القرعة العلنية.