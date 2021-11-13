​أمطار أسوان.. مسؤول يكشف سبب وصول العقارب إلى منازل الأهالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

قال الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، إن الثلث الأخير من فصل الخريف، يعتبر مرحلة انتقالية بشكل تدريجي إلى فصل الشتاء، حتى تستطيع المخلوقات والكائنات الحية تحمل درجات الحرارة المنخفضة.

وأوضح فهيم في تصريحات في بث مباشر لـ"الخليج 365": "الحديث عن ظهور العقارب في أسوان وعلاقتها بالأمطار، يرجع إلى سقوط الأمطار بشكل غزير ووصلت كميتها لـ 4.5 مللي، ما أدى لحدوث جريان سطحي وسيول، وما حدث هو أن المياه دخلت في الجحور وأي شيئ في الجحور خرج من المياه واتجه إلى المناطق المنخفضة والمنازل".

وأكد أن العقارب لم تدخل على الناس في البيوت، ولكن المياه نقلتها، موضحًا أن العقارب تسبب تسممًا أقل من الثعابين أو الحيّات ولكنها لاتزال سامة، وتؤدي لدغتها إلى الوفاة حال تأخر علاج الشخص.

ونصح فهيم، المواطنين قاطني المناطق المعرض للأمطار وبجوارها ظهير صحراوي والقريبة من الجبال، معرفة المستشفيات التي تضم الأمصال حتى يتم علاج من يصاب بلدغة العقارب.

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