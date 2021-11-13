​مضغ الأقراص أفضل أم بلعها؟ هيئة الدواء توضح أيهما أكثر فائدة للمريض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

كشفت هيئة الدواء المصرية، مدى فاعلية مضغ أقراص الدواء، هل يحقق ذلك نفس الاستفادة إذا تم ابتلاعها أم لا.

وقالت هيئة الدواء، إنه لا يفترض أن مضغ أقراص الدواء سيحقق نفس استفادة الجسم مثل ابتلاعها، موضحة أن بعض الأقراص يجب عدم مضغها أو تقسيمها أو طحنها إطلاقًا، حيث قد يؤدي ذلك إلى التأثير على امتصاص الجسم لها.

وأكدت الهيئة أهمية اتباع التعليمات الخاصة باستخدام الأدوية والمستحضرات الصيدلية للمرضى خارج المؤسسات الصحية.

كما أوصت الهيئة باستشارة الصيدلي في كل ما يتعلق بالطريقة الآمنة السليمة لاستخدام الدواء، حيث إن الأخير هو الخبير الأول بالطرق الامنة لاستخدام الدواء.