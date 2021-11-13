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غدًا.. تنسيقية الأحزاب تعقد مؤتمرًا صحفيًا لتدشين الاستراتيجية الجديدة

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محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أعلنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تنظيم مؤتمر صحفي، غدًا الأحد، لتدشين الاستراتيجية الجديدة في الثانية عشر ظهرًا، يعقبه صالون سياسي

يناقش الأزمة الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على مصر والعالم في ظل موجة واسعة من التضخم اجتاحت العالم في الفترة الحالية، متأثرًا بالتداعيات الاقتصادية لجائحة ، فهل نحن مقبلين على موجة تضخم كبيرة.

وبحسب بيان للتنسيقة، يرصد الصالون غدًا أسباب تلك الموجة التضخمية، بالإضافة إلى تأثيراتها على اقتصاديات العالم.

يدير الصالون محمد موسى نائب محافظ المنوفية وعضو مجلس أمناء التنسيقية، وبحضور الدكتور محمد زكي الوحش وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب

ومحمد نجم الباحث والمحلل الاقتصادي، والدكتور محمد فايز فرحات مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاقتصادية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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