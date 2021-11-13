انتهى بالتصالح.. الداخلية توضح تفاصيل فيديو "مشاجرة سيدتين" بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله تضررت خلاله سيدة من تعدي إحدى جيرانها عليها بالقاهرة.

كانت أجهزة الأمن رصدت، مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً تضرر إحدى السيدات من قيام إحدى جيرانها بالتعدى عليها بالسب والضرب منوهة عن عدم رضاها عن الإجراءات المتخذة حيالها أثناء تحريرها محضر بالواقعة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 12 نوفمبر الجاري حضرت لقسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة ربة منزل "مصابة بسحجات وكدمات متفرقة" – مقيمة بدائرة القسم، وقررت بتضررها من جارتها بدون عمل "القائمة على نشر الفيديو" لقيامهما بالتعدى عليها بالسب والضرب بالأيدي بسبب خلافات بينهما حول الجيرة.

وأثناء تحرير المحضر حضرت المذكورة وتبين أنها مريضة ومصابة بسحجات متفرقة، وطلبت السماح لها بمحاولة التوصل للصلح مع الطرف الآخر، وقد تم الصلح والتوفيق فيما بينهما، ورفضا اتخاذ ثمة إجراءات قانونية.

وفى ضوء ما تم نشره تم إستدعاء الطرفان واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما.