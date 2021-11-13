تأجيل محاكمة فنان شهير بتهمة هتك أعراض 7 فتيات لجلسة 19 ديسمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مجدي عبدالباري، اليوم السبت، تأجيل محاكمة الفنان "ش. خ" بتهمة هتك عرض 7 فتيات لجلسة 19 ديسمبر لسماع الشهود.

وكان الفنان الشهير "ش. ن" وصل إلى محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، حيث تنظر أولى جلسات محاكمته بتهمة هتك أعراض 7 فتيات في ستديو ورش تمثيل بالقاهرة ونويبع والتي بدأت في الفترة من عام 2016 وحتى عام 2020.

ونسبت النيابة للمتهم، 43 سنة، في القضية رقم 2455 لسنة 2021 كلي شرق القاهرة بأنه في تاريخ سابق على 4 يوليو 2021 بدائرة قسمي شرطة مصر الجديدة ونوبيع بمحافظتي القاهرة وجنوب سيناء، بأنه هتك عرض 7 من المجني عليهن