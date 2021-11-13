تصل لـ 10 آلاف جنيه.. رئيس "شغلني" يكشف رواتب الوظائف المطروحة للسيدات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

تصوير- هاني رجب:

انطلق اليوم السبت، ملتقى التوظيف "شغلني"، والمخصص للسيدات لأول مرة في مبنى الجريك كامبس بوسط القاهرة، للعمل على إتاحة العديد من فرص العمل المقدمة من كبرى الشركات العاملة في السوق المحلي.

وكشف عمر خليفة، الرئيس التنفيذي لمنصة "شغلني" تفاصيل ملتقى التوظيف، موضحا أن عدد الشركات المشاركة في ملتقى شغلني التوظيفي للسيدات، حوالي 20 شركة و6 رعاه لطرح أفضل فرص عمل في السوق برواتب مجزية، مؤكدا أن الملتقى مخصص للسيدات لأول مرة.

وأضاف خليفة، لمصراوي، أن الملتقى يضم وظائف جيدة جدا وذلك برواتب تبدأ من 2500 جنيه وحتى 10 آلاف جنيه، لافتاً إلى أن الوظائف تشمل سياحة وفنادق ومحاسبة وهندسة وسوشيال ميديا وخدمة عملاء وكاشير وغيرها من الوظائف الأخرى.

وأكد الرئيس التنفيذي لمنصة "شغلني"، على أن الملتقى يشهد منذ انطلاقة صباح اليوم، إقبالا كبيراً من الفتيات الراغبات للتقديم على الوظائف والالتحاق بسوق العمل في كبرى الشركات العاملة في السوق المحلي، وهذا يدل على نجاح المبادرة بامتياز.

وأضاف خليفة، أن الملتقى يعتبر فرصة للمرأة المصرية لتسهيل وصولها للمؤسسات والشركات والحصول على وظيفة مناسبة، مما يساعد على تمكين المرأة ودمجها في سوق العمل بشكل أكبر لتعزيز النمو الاقتصادي في مصر.

وتدعم منصة "شغلني" تدعم مبدأ تكافؤ الفرص في التوظيف وتسعى لضمان توافر فرص عمل متساوية بناءً على الجدارة والمؤهلات بدون أي نوع من التمييز.

وكانت شغلني شاركت مع وزارة التضامن الاجتماعي و"حلم" في إقامة "ملتقى عزم للتوظيف الدامج" لتوفير فرص عمل لذوي الهمم، وتعاونت أيضاً مع مؤسسة مصر الخير في برنامج "الغارمين" لمساعدتهم على الالتحاق بسوق العمل.