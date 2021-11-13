وزيرة البيئة ونظيرها السويدي يبحثان العمل المشترك.. وتهنئة لمصر باستضافة Cop 27

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اليوم السبت، بير بولوند، وزير البيئة السويدي؛ لتهنئة مصر باستضافة مؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية القادم COP27، وبحث دعم العمل المشترك، على هامش مشاركة مصر بمؤتمر الأطراف السادس والعشرين لاتفاقية التغيرات المناخية Cop 26 المنعقد بمدينة جلاسجو بالمملكة المتحدة.

وأعرب بير بولوند وزير البيئة السويدي، عن سعادته باستضافة مصر مؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية السابع والعشرين COP27 على أرضها العام المقبل، مشدداً على خبرة مصر الطويلة في العمل البيئي محلياً وعالمياً؛ وهو ما ظهر أثناء المفاوضات والعمل المشترك بالجلسات الخاصة بحشد التمويل للتصدي لآثار التغيرات المناخية بما يخدم طموحات الشعوب النامية والمتقدمة على حد سواء .

وأكدت فؤاد أهمية الدور السويدي أثناء المفاوضات وسعادتها بالعمل سوياً أثناء المؤتمر الحالي لدعم العمل المناخي والوصول إلى مخرجات قيّمة للعالم .

وتناول اللقاء مناقشة استعدادات السويد لإقامة حدث استوكهولم +50 المزمع عقده خلال شهر يونيو 2022؛ لإدراج الأبعاد الإنسانية والاجتماعية في الاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف كتغيرات المناخية والتنوع البيولوجي وغيرها، ودور مصر في دعم ذلك خلال مؤتمر المناخ cop 27.

وتضمن اللقاء سبل دعم التعاون بين البلدين لحماية البيئة، واتفق الطرفان على بحث ذلك من خلال تبادل الزيارات بين الطرفَين خلال الفترة المقبلة.