وزيرة البيئة ونظيرتها الألمانية تناقشان دعم التعاون المشترك في العمل المناخي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اليوم السبت، سفينا شولتسه وزيرة البيئة الألمانية، والوفد المرافق لها؛ لمناقشة سبل دعم التعاون بين البلدين في مجال البيئة، على هامش مشاركة وزيرة البيئة المصرية في الشق الوزاري لمؤتمر الأطراف لاتفاقية التغيرات المناخية بجلاسكو COP26.

وتلقت وزيرة البيئة الدعوة من الوزيرة الألمانية للمشاركة في مباحثات المناخ climate Dialogue، حيث أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن العملية السياسية لمفاوضات المناخ أمر غاية في الأهمية، وضرورة إعادة التواصل بين الوزراء ومفاوضي المناخ في الدول النامية والمتقدمة وبناء الثقة بينهم، والعمل على دعم الروابط بين الطرفين، مؤكدة أن ما قدمته الرئاسة الإنجليزية في مؤتمر جلاسكو COP 26 الذي أقيم في وقت حرج أمر يستحق التقدير .

وأكدت وزيرة البيئة الألمانية أن استضافة مصر مؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية COP 27 العام المقبل يعتبر فرصة جيدة؛ حيث أشارت وزيرة البيئة المصرية إلى أن المؤتمر القادم سيكون فرصة مهمة للتحول من الجزء النظري إلى مرحلة الإجراءات، والنظر في قضية التكيف وتحويل مشروعات التكيف لمشروعات قابلة للتمويل البنكي والتمويل من القطاع الخاص .

وأضافت فؤاد أن مؤتمر المناخ المقبل COP27 فرصة لإعادة النظر من ناحية العملية السياسية والرؤية الإنسانية للعمل المناخي، ودعم الروابط بين المشاركين في المؤتمر .​