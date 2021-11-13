الداخلية: تحرير 251 ألف مخالفة مرورية ورفع 264 سيارة متروكة ومتهالكة بالشوارع في أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أعلنت وزارة الداخلية، ضبط 251260 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها (36154 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 5971 موقف عشوائي).

كما أسفرت الجهود في مجال حملات المركبات المتروكة والمتهالكة على مستوى الجمهورية، رفع 264 سيارة، و51 دراجة نارية، وضبط 24979 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس "الخوذة".

كما أثمرت الجهود في أعمال لجان المرور على المدارس والحملات على الطرق عن المرور على 244 مدرسة، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لـ 1136 من سائقي حافلات المدارس، وتبين إيجابية 7 منهم، وفحص 976 مركبة تبين مخالفة 54 مركبة لاشتراطات الصلاحية الفنية.

وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 4527 من قائدي المركبات بالطرق، وتبين إيجابية لـ 273 سائق منهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.