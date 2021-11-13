الداخلية X أسبوع.. ضبط 889 قضية آثار و608 عنصر إجرامي شديد الخطورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، في استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط - بورسعيد - الدقهلية")، (السحر والجمال بنطاق محافظتي "الشرقية والإسماعيلية")، ضُبط خلالها 70 متهمًا.

كما أسفرت الجهود عن مصرع 14عنصر إجرامي شديد الخطورة، وضبط 608 عنصر إجرامي شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن (الجيزة – أسيوط – الغربية – كفر الشيخ – القليوبية- السويس – الدقهلية – الشرقية – الإسكندرية – سوهاج – المنيا – أسوان – قنا – جنوب سيناء – المنوفية – بورسعيد – البحر الأحمر – الأقصر – دمياط – مطروح – الإسماعيلية – الفيوم – الوادي الجديد – بنى سويف) ، وبحوزتهم (353 قطعة سلاح ناري – كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة – كميات من المواد المخدرة المتنوعة) ، وجدير بالذكر أن المذكورين كان قد سبق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها (سلاح – مخدرات – سرقة- خطف).

وبهذا تنجح الأجهزة الأمنية في مواصلة تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون.

كما أثمرت الجهود عن ضبط 889 قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها (حيازة آثار -حفر وتنقيب عن الآثار- مخالفات شركات سياحية).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.