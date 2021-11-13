الأمن العام: ضبط 2181 تاجر مخدرات بمضبوطات بلغت 46 مليون جنيه في أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، من ضبط 1939 قضية اتجار في المواد المخدرة، ضبط خلالها 2181 متهم، خلال حملات أمنية على مستوى الجمهورية خلال الأسبوع.

وأثمرت جهود الحملات عن في مجال مكافحة المخدرات ضبط 1939 قضية إتجار في المواد المخدرة، وضبط خلالها 2181 متهم، و2 قضية غسل الأموال، قدرت قيمة الممتلكات قرابة 32 مليون جنيه، متحصلة من الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة، و5 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة حوالي (46٫000٫000 مليون جنيه).

وفي مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك، أسفرت الجهود عن ضبط 13 قضية بإجمالي 13متهمًا بمضبوطات بلغت (1طن و344 كيلو جرام).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.