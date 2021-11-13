السيول.. رئيس "القناة للكهرباء": قطع التيار عن حلايب وشلاتين لتأمين حياة المواطنين​

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

أكد المهندس محمد السيد، رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، أن بعض المناطق التابعة للشركة تعرضت لموجة طقس سيئ نتج عنه هطول الأمطار الغزيرة والسيول مما استدعى فصل التيار الكهربائي عن بعض المناطق أبرزها حلايب وشلاتين بهدف تأمين حياة المواطنين في تلك المناطق.

وقال السيد، لمصراوي، إن الشركة أعلنت حالة الطوارئ في كافة القطاعات التابعة لها مع توفير ماكينات ديزل وطوارئ مختلفة القدرات للدفع بها حال الاحتياج لها.

وأوضح أنه تم إعداد خطة عمل لمواجهة الأمطار الغزيرة والسيول التي تضرب مناطق البحر الأحمر وسفاجا والقصير ومرسى علم وبرنيس وغيرها من المناطق التابعة للشركة من خلال تواجد فرق فنية على أعلى مستوى، مؤكدا على أن جميع المهمات متوفرة وجاهزة حال الاحتياج عليها مع إجراء الصيانات والمتابعة على المغذيات والمحولات التابعة لقطاعات الشركة المختلفة.

وشدد على أن كافة المناطق تشهد استقرارا كبيرا في التيار الكهربائي بطريقة منتظمة على الرغم من صعوبة الأجواء وقسوتها وسقوط الأمطار بغزارة شديدة للمرة الأولى على مناطق البحر الأحمر.​