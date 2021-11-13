الطقس السيء.. الأرصاد تكشف موعد انتهاء الأمطار الرعدية والسيول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، موعد انكسار موجة الطقس السيء التي تضرب عدد من المناطق على مستوى الجمهورية.

وقال شاهين، لمصراوي، اليوم السبت،إن موجة عدم الاستقرار مستمرة على مدار اليوم وحتى مساء غدا الأحد على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد.

وتابع الدكتور محمود شاهين: بعد ذلك يبدأ التحسن التدريجي في الأحوال الجوية بدرجات مختلفة من منطقة لأخرى.

وأشار مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن الأمطار تتفاوت من حيث شدتها حيث تكون خفيفة إلى متوسطة في بعض المناطق ومتوسطة إلى غزيرة في مناطق أخرى.​