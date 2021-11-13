ضبط موظف سابق بأحد البنوك يتعاون مع "هاكرز" للاستيلاء على أموال العملاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من القبض على موظف سابق بأحد البنوك لمساهمته في الاستيلاء على بيانات بطاقات الائتمان لعملاء البنوك، بالاتفاق مع عدد من قراصنة الإنترنت "الهاكرز" الموجودين خارج البلاد.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة أفادت بقيام، موظف سابق بأحد البنوك، مقيم بالقاهرة، بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاحتيال الالكتروني والاستيلاء على بيانات بطاقات الائتمان لعملاء البنوك، بالاتفاق مع عدد من قراصنة الإنترنت "الهاكرز" الموجودين خارج البلاد، والذين يقومون بإرسال مبالغ مالية مسروقة من بطاقات ائتمانية لعدة بنوك أجنبية، لتمكينه من إجراء العديد من العمليات الشرائية على مواقع التسوق الإلكتروني ومنها أحد الشركات لتقسيط الاجهزة الالكترونية.

وأوضحت أنه تمكن من شراء أجهزة إلكترونية وهواتف محمولة بنظام التقسيط وسداد الأقساط بموجب البطاقات الأجنبية المسروقة، حيث يقوم بتسييل تلك المبالغ ويتقاسمها معهم عبر المحافظ الإلكترونية المشتركة بينهم حيث وصلت حصيلة تلك العمليات (500 ألف جنيه مصري).

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بمحل إقامته، وبحوزته (8 هواتف محمولة – 3 جهاز لاب توب – إكسسوارات هواتف محمولة – 8 بطاقات دفع إلكتروني منسوبة لعدة بنوك والمربوطة على حسابات بنكية باسم المتهم والمُستخدمة في إيداع المبالغ المالية المتحصلة من نشاطه الإجرامي – بطاقة تقسيط ائتمانية باسم المتهم – 4 شهادات مفردات مرتب مزورة منسوب صدورها لإحدى الشركات الخاصة والمقدمة لمسؤولي إحدى الشركات للحصول على بطاقة التقسيط الائتمانية)، وبفحص الهواتف المحمولة وأجهزة الحاسب الآلي المضبوطين بحوزته تبين احتوائها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي وهى (العديد من برامج الكمبيوتر التي تستخدم في أعمال القرصنة والاختراق والتخفي وتغيير الأرقام التعريفية على شبكة الإنترنت – مواقع ومجموعات هاكرز يتبادل المشاركين فيها بيع وشراء العديد من بيانات بطاقات الائتمان التي تم الاستيلاء عليها من أصحابها بطرق احتيالية مختلفة – العديد من بيانات بطاقات الائتمان المستولى عليها من أصحابها بطرق احتيالية – تطبيقات لمحافظ مالية إلكترونية والتي تستخدم في تحويل الأموال لشركائه من سرقة بيانات البطاقات).

وبمواجهته اعترف بممارسته النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.