الداخلية: ضبط 3 تشكيلات عصابية ارتكبوا 13 حادثا متنوعًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط كافة المخالفات.

أسفرت جهود الحملة، خلال 24 ساعة، في مجال ضبط التشكيلات العصابية، عن ضبط 3 تشكيلات عصابية، ضم 16 متهما، ارتكبوا 13 حادثا متنوعا، وإعادة 9 دراجات نارية وسيارة مبلغ بسرقتها، وضبط 40 متهما، وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة ضبط 23 متهما، وفى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.