غير صالحة للاستهلاك.. ضبط 6 أطنان مخللات في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، من ضبط مصنع بدون ترخيص، لتصنيع المخللات وبداخله 6 أطنان مخللات غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، من ضبط، المدير المسئول عن مصنع "بدون ترخيص" للمخللات، كائن بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، لقيامه بتصنيع المخللات غير مطابقة للمواصفات، وبحوزته 40 برميلا من المخللات بدون بيانات تجارية بإجمالي وزن 6 أطنان غير مطابقة للمواصفات القياسية وبها تهتك بالأنسجة وتغير في الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.