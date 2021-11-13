خلال حملة أمنية بمحيط المدارس والجامعات.. ضبط 60 متهمًا بترويج مخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية، عدة حملات أمنية مكبرة استهدفت محيط المدارس والمعاهد والجامعات على مستوى الجمهورية.

أسفرت نتائج جهود تلك الحملات عن ضبط 50 قضية متنوعة، بلغ عدد المتهمين فيها 60 متهما.

وعثر بحوزة المتهمين على كمية من مخدر الحشيش، وزنت 17.320 كيلو جرام، وكمية من مخدر البانجو، وزنت 12.100 كيلو جرام، وكمية من مخدر الهيروين، وزنت 3.330 كيلو جرام، وكمية من مخدر الإستروكس، وزنت 170جرام، وكمية من مخدر الآيس "الشابو"، وزنت 190 جرام، و885 قرص مؤثر، و280 قرص مخدر.

تم ضبط مبالغ مالية – 2 قطعة سلاح ناري – عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة – 50 هاتف محمول – 6 سيارات – 5 دراجات نارية – 17 قطعة سلاح أبيض – 3 ميزان ، بحوزة المتهمين المضبوطين وكذا تنفيذ عدد 14 حكم قضائي متنوع.

لاقت تلك الحملة استحسان ورضاء المواطنين لاستشعارهم بالأمن والأمان، وجارى استمرار الحملات الأمنية لاستهداف وضبط العناصر الإجرامية من مروجي المواد المخدرة.