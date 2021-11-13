بعد 9 وقائع.. سقوط عصابة سرقة التكاتك في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على تشكيل عصابي بالشرقية تخصص نشاطه في سرقة الدراجات النارية ومركبات التوك توك.

كانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، أفادت بقيام (5 أشخاص – ربة منزل، لعدد خمسة منهم معلومات جنائية – جميعهم مقيمين بنطاق محافظة الشرقية)، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه فـي سرقة الدراجات النارية ومركبات "التوك توك" بأسلوب "قطع الدائرة الكهربائية".

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، وبالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية، تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبحوزتهم (2 فرد محلى – عدد من الطلقات من ذات العيار – سلاح أبيض "مطواة").

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 9 وقائع بذات الأسلوب بدوائر مراكز وأقسام شرطة (الزقازيق - بلبيس - ثاني العاشر "بالشرقية" - قويسنا بالمنوفية - الخانكة -طوخ -ثان بنها "بالقليوبية" - دير مواس بالمنيا)، كما أضافوا ببيعهم المسروقات المستولى عليها لعملائهم "سيئ النية" (3 أشخاص، لإثنين منهم معلومات جنائية)، ولقد أمكن ضبطهم، وأرشدوا عن الدراجات النارية المستولى عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.