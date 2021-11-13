أمن المنافذ: ضبط 25 قضية متنوعة.. وتنفيذ 643 حكمًا قضائيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، عن ضبط 3 قضايا تهريب.

وفي مجال الأمن العام، تم ضبط 25 قضية، وتحرير422 مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ 643 حكم قضائي متنوع، وفي مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات، ضبط10 قضايا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.