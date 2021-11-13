غلق شارع الأهرام.. تفاصيل 3 تحويلات مرورية - فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أصدرت محافظة الجيزة تنويها للمواطنين بسبب التحويلات المرورية التي تجريها في نطاق شارع الأهرام.

تأتي التحويلات بسبب غلق أجزاء من الشارع من أجل تنفيذ محطات مترو الأنفاق الجديدة.

وفي تنويهها، قالت المحافظة: نذكر المواطنين بمسار التحويلات البديلة عن غلق شارع الهرم (محطات المريوطية والعريش).

ويمكن معرفة جميع التحويلات المرورية التي تتم في الشارع من خلال الروابط التالية:

أولا: مواقع الغلق

ثانيا: التحويلة الأولى (القادم من الرماية - المنطقة الأثرية - مشعل)

ثالثا: التحويلة الثانية (مناطق اللبيني - المريوطية)

رابعا: المسار الأخير بشارع نعمة الله

خامسا: التحويلة المرورية الثالثة (محطة العريش)