محاكمة المتهم بقتل زوجته في دار السلام اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تنظر محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم السبت، محاكمة "م. م" المتهم بقتل زوجته في دار السلام.

عُقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، وعضوية المستشارين حامد راشد ومحمد الشرقاوى وسالي الصعيدي الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم عذّب زوجته بالضرب وقيدها لشل حركتها، ووضع لاصقا على فمها لمنعها من الاستغاثة بالجيران بسبب تعذيبه الشديد لها، بعدما تجرد من كل مشاعر الرحمة والإنسانية وظل يعتدي بالضرب علي زوجته وتعذيبها بالساعات، ولم يستجب لصرخاتها أو صراخ أطفالها الاثنين، وظل يعذبها حتى تأكد من موتها.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم لم يكتف بموت زوجته بل نكّل بجثتها عقب وفاتها، وتركها مقتولة داخل الشقة، ثم أخذ طفليه واتجه بهما إلى والدته بمدينة السلام، ثم حاول تضليل أسرة المجني عليها بالاتصال بشقيقها وخالها قائلاً "بنتكم هربت وأنا معرفش حاجة عنها"، ووقتها كان المتهم يحاول التخلص من جثة زوجته.