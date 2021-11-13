الأوقاف: "الأسرة سكن ومودة" موضوع خطبة الجمعة المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:



أعلنت وزارة الأوقاف، أن موضوع خطبة الجمعة المقبلة هو "الأسرة سكن ومودة"، وسط أتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

ولفتت في بيان لها، إلى أن ذلك يأتي ضمن مبادرة سكن ومودة التي أطلقتها وتهدف إلى التثقيف العام بأهمية الاستقرار الأسر، وبث روح السكن والمودة بين أفرادها جميعًا.

وأكدت وزارة الأوقاف، على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، كما أكدت ثقتها في سعة الأفق العلمي والفكري للأئمة، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

ومن ناحيته، قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن استقرار الأسرة سبيل لاستقرار المجتمع والوطن والدولة، وأن الأسرة المستقرة أحد أهم دعائم الدولة المستقرة.

وجاء نص موضوع خطبة الجمعة المقبلة كما يلي: