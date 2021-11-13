الأمن يكشف ملابسات مقطع فيديو لمخالفات مرورية بالطريق الدائري الأوسطي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع (فيسبوك) للتواصل الاجتماعي يظهر خلاله عدد من السيارات تسير عكس الاتجاه أعلى الطريق الدائري الأوسطى، ويزعم خلاله ناشر مقطع الفيديو قيام مجهولين بغلق الاتجاه الأخر بعوائق بالقرب من منطقة حدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وبالفحص تبين أن المنطقة المشار إليها ذات كثافة سكانية بسيطة وحركة سير المركبات فيها خفيفة، والطريق يوجد به تجمعات رمال وأتربة بمناطق متفرقة في الاتجاهين نظراً لحداثة العقارات والمباني بالمكان.

وتم التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو رفع المخالفات، وتم تكثيف التواجد المروري بالمنطقة المشار إليها لضبط كافة المخالفات.​