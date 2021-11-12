محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلي، من ضبط شبكة بث فضائى بدون ترخيص بكفرالشيخ تستخدم فى فك شفرات القنوات الفضائية وبيع الخدمة للجمهور نظير مبالغ مالية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية قيام أحد الأشخاص (بإنشاء شبكة بث فضائى) تستخدم من خلال الإنترنت لكسر شفرة القنوات المشفرة وبيع الخدمة للجمهور بمحافظة كفر الشيخ من خلال الأفرع التابعة للشبكة نظير مبالغ مالية دون تصريح من الجهات المختصة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المقر الرئيسى للشبكة والأفرع المختلفة التابعة له بنطاق مراكز (مطوبس – دسوق – قلين) بمحافظة كفر الشيخ ، وأمكن ضبط (المتهمين القائمين على إدارة الشبكة وفروعها وهم 3أشخاص "مالك الشبكة وشريكين "لأحدهما معلومات جنائية").. وبتفتيش المقر الرئيسى وفروع الشبكة تم ضبط عدد (295) من أجهزة إستقبال الإشارة وفك الشفرة والمستلزمات والأدوات والعدد المستخدمة لبث خدمات الإنترنت وبعض القنوات المشفرة فضائياً.

بمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقروا بإرتكابهم الواقعة بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم المصنفات والتعدى على حقوق الملكية الفكرية ولاسيما فى مجالات البرمجيات والبث الفضائى.